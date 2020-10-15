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13:23

Власти Петербурга собирают информацию о вакцинации работников общепита

фото ЗакС политика Власти Петербурга собирают информацию о вакцинации работников общепита

В Смольном ожидают, что в рамках прививочной кампании 75% работников сферы общественного питания и торговли сделают прививку от гриппа. Это следует из письма, которое комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга разослал руководителям организаций потребительского рынка (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Предпринимателей просят отчитаться о вакцинации своих подчиненных. "Необходимым является достижение охвата вакцинацией не менее 75% сотрудников", - говорится в документе.  

Сбор информации осуществляется в соответствии с утвержденным губернатором Александром Бегловым комплексным планом по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.

В комитете по промышленной политике отказались давать оперативный комментарий на тему разосланного документа и попросили обратиться к ним с официальным запросом.


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