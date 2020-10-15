Непривитых учителей и врачей могут отстранить от работы

Школьные учителя и врачи, не прошедшие вакцинацию от гриппа и кори, могут быть отстранены либо не приняты на работу, извещает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом, указали в ведомстве, профилактические прививки являются добровольными, однако в случае отказа это может повлечь за собой определённые правовые последствия.

Отмечается, что обязательная иммунизация предусмотрена для медиков и работников образовательных организаций. В то же время именно в этот эпидемический сезон руководителям государственных учреждений особо рекомендовано обеспечить вакцинацию сотрудников против гриппа.

Ранее в Смольном сообщали, что от гриппа привились уже 1,4 млн петербуржцев.