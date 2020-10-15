В Петербурге на дистанционное обучение перевели уже 113 классов

Из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки на дистанционное обучение перевели уже 113 классов в 55 петербургских школах, оповестили в оперативном штабе.

Ещё пять детсадовских групп также отправились на карантин. Указывается, что благодаря точечной изоляции школьников можно избежать массовой заболеваемости детей без существенного изменения педагогического процесса.

Ранее в оперштабе отчитались об изоляции 86 классов в 40 школах.

Напомним также, уже не первый день в городе на Неве продолжает расти количество местных жителей с подтвержденным COVID-19: сегодня, например, болезнь подтвердилась у 638 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге обнаружили 49 926 случаев заражения, скончался 3351 человек, выздоровели 32 528 заражённых.