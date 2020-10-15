Петербург получил первую крупную партию вакцины от коронавируса

В Петербург доставлена первая крупная партия вакцины от коронавируса, сообщает комитет по здравоохранению.

400 доз препарата доставили на Центральную фармацевтическую базу Петербурга. Пока их хранят в холодильной камере, затем направят в городскую больницу № 40 и одну из поликлиник Красногвардейского района.

Эта партия вакцин предназначена для медработников городских стационаров, отметили в комитете. В первую очередь сделать прививку предложат сотрудникам приемных покоев и "красных зон".

Всего до конца года Петербург получит от центра имени Гамалеи 4667 доз вакцины. Ее уже ввели 42 сотрудникам больницы № 40 и инфекционной больницы имени Боткина.