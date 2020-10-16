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9:51

Хабаровский суд оштрафовал координатора штаба Навального за акции в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Хабаровский суд оштрафовал координатора штаба Навального за акции в поддержку Фургала

"Начальника" хабаровского штаба Алексея Навального Алексея Ворсина оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в протестах в поддержку бывшего краевого главы Сергея Фургала, оповестил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Ворсина признали виновным по "классической" протестной статье - 20.2 КоАП - за нарушение правил проведения акции.

"Навальнист" попал в автозак в ходе демонстрации, прошедшей 10 октября: тогда на мероприятии, жестоко разогнанном силовиками, задержали свыше 30 человек.

Ворсин уже несколько раз становился объектом преследования из-за своей протестной активности: в середине августа он провел 10 суток в спецприемнике, чуть позднее он получил штраф, опять же, за нарушение "митинговых" правил.

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