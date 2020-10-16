Петербургских родителей и педагогов спрашивают о варианте "антивирусных" ограничений для школ

Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице "ВКонтакте" опубликовала опрос, в котором попросила родителей и педагогов определить, какой вариант коронавирусный ограничений для школ они считают наиболее приемлемым.

В числе предлагаемых опций - ранний уход на каникулы (или продление каникул), цикличное обучение (3 недели очного обучения, потом неделя дистанционного - чтобы прервать цепочку заражений), переход на дистанционное обучение, онлайн-уроки для всех классов, кроме начальной школы.

На данный момент большинство голосов - 34,7% - отдано за досрочный уход на каникулы, следом идет цикличное обучение - 27,9%.

Вице-губернатор напомнила, что на сегодняшний день уже 113 классов в 55 петербургских школах переведены на дистанционку из-за COVID-19.

Обновлено в 11:10.

Потехина подвела итоги прошедшего опроса. Как и говорилось выше, большинство родителей (35%) проголосовали за досрочный уход детей на каникулы и против перехода на дистанционное обучение.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.