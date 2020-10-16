Минпромторг заявил о достаточном для всех количестве произведенных СИЗ

Несмотря на заметный рост числа инфицированных коронавирусом и ужесточения мер безопасности, в России нет недостатка масок и перчаток на рынке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство промышленности и торговли.

"Итоговая потребность России в масках достигает 9 миллионов в сутки. На сегодняшний день СИЗ в России для обеспечения всех заинтересованных сторон достаточно", - рассказали в пресс-службе министерства.

Специализированные предприятия по проивзодству масок способны производить в два раза больше продукции ежедневно, но пока в этом нет необходимости. Что касается перчаток, то их каждый день выпускается по 114 тысяч пар, хотя в случае обострения ситуации этот показатель может быть увеличен более чем в четыре раза. Существующих запасов средств индивидуальной защиты (СИЗ) на складах, по оценкам Минпромторга, должно хватить еще на 2,5 месяца.

Отметим, что в России 16 октября установлен очередной антирекорд: за сутки впервые подхватили коронавирусную инфекцию свыше 15 тысяч соотечественников.