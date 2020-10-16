Все столичные СИЗО закроются на карантин из-за пандемии COVID-19

Руководство УФСИН по Москве решило приостановить приём новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных во всех столичных СИЗО из-за пандемии коронавируса, поделился с "МБХ медиа" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Все заключенные будут сначала в „семерку" (СИЗО-7), а из „семерки", уже выдержав карантин, будут распределяться по изоляторам. Они там выдерживают карантин от 14 дней до месяца, а потом уже, если у них нет никаких симптомов, распределяются по другим следственным изоляторам. Все, кто поступают с симптомами, делают тест на коронавирус. Если коронавирус подтверждается, то за ними идет повышенное наблюдение, при ухудшении состояния вызывается скорая или человек направляется в больницу „Матросской тишины"", - отчитался Мельников.

Запрет на приём арестантов устанавливается в Москве начиная с 19 октября и вплоть до особо распоряжения. Имеются в виду столичные СИЗО-1, 2, 3, 4, 5 и 6.