В Верховный суд подано 15 исков к Путину об оспаривании указа об отставке Фургала

В Верховный суд РФ подано 15 новых исков к российскому главе Владимиру Путину, в которых оспаривается его указ о досрочном прекращении полномочий отправленного под арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, поделились с "МБХ медиа" в инициативной группе "Штаб Фургала", помогавшей в подготовке заявлений.

"Сейчас известно, что подали 15 человек, в тексте расписано, что по сути этот указ нарушает основы конституционного строя, у нас федеральное государство. Тут два критерия - что нарушен принцип федерализма и нарушен принцип избирательного права. Президент в принципе не может вмешиваться в то, что является исключительными полномочиями субъекта Российской Федерации", - пояснила представитель инициативной группы.

Истцы настаивают на признании нелегитимным пункта 1 указа Путина о досрочном прекращении полномочий Фургала, в котором говорится, что управленец упраздняется в должности в связи с утратой доверия.

В заявлениях указывается, что у Путина отсутствовали основания для утраты доверия Фургалу, поэтому постановление президента является немотивированным.

"Действующее законодательство не позволяет президенту отрешать от должности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации по своему личному усмотрению. Такое право предоставлено президенту только в строго оговоренных Федеральным законом случаях", - подчеркивается в исках.

На сегодняшний день в картотеке ВС РФ зарегистрировано шесть исков об оспаривании отставки Фургала, два из которых уже отклонены.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах.

С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.