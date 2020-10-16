Беглов возложил цветы у народного мемориала погибшим медикам

Губернатор Петербурга Александр Беглов 16 октября почтил память медицинских работников, погибших от коронавируса. Глава города возложил цветы у Стены памяти медиков на улице Малой Садовой, напротив комитета по здравоохранению.

"Эти врачи и медсестры - настоящие герои. Они спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы помним каждого из них", - цитирует губернатора его пресс-служба.

Он также сообщил, что в медицинских учреждениях появятся мемориальные доски медикам и сотрудникам, погибшим в период борьбы с пандемией.

Стихийный мемориал с портретами скончавшихся врачей и медсестер появился в Петербурге в апреле по инициативе руководительницы проектов фонда "Астарта" Ирины Масловой. Петербуржцы оставляют у Стены памяти цветы и свечи.

Фото пресс-службы Смольного

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