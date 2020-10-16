На Апраксином дворе чиновники застигли врасплох продавцов без масок

Визит сотрудников комитета по вопросам законности и правопорядку стал неожиданностью для торговцев на территории Апраксина двора 16 октября. Многие из них осуществляли свою деятельность, игнорируя "антивирусные" правила и не имея при себе средств индивидуальной защиты. Как сообщает пресс-служба Смольного, специалисты в ходе рейда составили несколько десятков протоколов, по которым нарушителям придется выплатить штраф в размере 4 тысячи рублей.

"Основная цель подобных профилактических мероприятий не наказать, а привлечь дополнительное внимание к необходимости использования масок и перчаток. Сейчас это жизненно важный аспект нашей жизни. От этого зависит здоровье и благополучие нас самих, наших близких и всего Санкт-Петербурга. Никто не заинтересован в новых жестких ограничительных мерах", - считает глава профильного комитета Ольга Аришина.

Примечательно, что вскоре после появления "контролеров" основная масса продавцов поспешила облачиться в медицинские маски и перчатки. В комитете предупреждают, что отныне подобные визиты без предупреждения станут регулярными.