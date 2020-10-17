В России прибавилось еще почти 15 тысяч человек, инфицированных коронавирусом

По состоянию на 14 октября, российские врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 14 922 соотечественников. За это время скончалось 279, а сумело поправиться 8 617 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4 648 новых больных, в Петербурге – 659, в Подмосковье – 458. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 330 человек и, что интересно, никто не скончался.

Отметим, что абсолютный рекорд по числу заболевших в стране был поставлен накануне, 16 октября: порог в 15 тысяч впервые был превышен.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.