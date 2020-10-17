18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:12

В России прибавилось еще почти 15 тысяч человек, инфицированных коронавирусом

фото ЗакС политика В России прибавилось еще почти 15 тысяч человек, инфицированных коронавирусом

По состоянию на 14 октября, российские врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 14 922 соотечественников. За это время скончалось 279, а сумело поправиться 8 617  человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4 648 новых больных, в Петербурге – 659, в Подмосковье – 458. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 330 человек и, что интересно, никто не скончался. 

Отметим, что абсолютный рекорд по числу заболевших в стране был поставлен накануне, 16 октября: порог в 15 тысяч впервые был превышен.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 октября, 19:30 Комздрав объяснил рост числа инфицированных COVID-19 увеличением числа тестов

16 октября, 18:22 Минздрав зафиксировал предельно допустимые цены на препараты от COVID-19

16 октября, 17:59 На Апраксином дворе чиновники застигли врасплох продавцов без масок

16 октября, 17:37 После визита главы Роспотребнадзора в Архангельской области повсеместно ввели масочный режим

16 октября, 16:59 В Псковской области заняты 80% инфекционных коек

16 октября, 16:36 Беглов возложил цветы у народного мемориала погибшим медикам

16 октября, 16:27 Андрея Пивоварова вновь вызвали в прокуратуру из-за дела о сборе помощи врачам

16 октября, 14:25 Все столичные СИЗО закроются на карантин из-за пандемии COVID-19

16 октября, 12:59 Минпромторг заявил о достаточном для всех количестве произведенных СИЗ

16 октября, 10:43 В РФ впервые выявили свыше 15 тысяч случаев заражения COVID-19: 647 - в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:12 В России прибавилось еще почти 15 тысяч человек, инфицированных коронавирусом

10:25 Скончался известный археолог и градозащитник Анатолий Кирпичников

16 октября, 20:57 Дельфинарий на Крестовском острове закроется в конце октября

16 октября, 20:37 Патриотический форум: Форма, инквизиция и пацифизм

16 октября, 20:22 Первый участок ВСД собираются открыть до конца 2024 года

16 октября, 19:59 В Петербурге задержали полицейского из-за взятки в размере 3 млн рублей

16 октября, 19:30 Комздрав объяснил рост числа инфицированных COVID-19 увеличением числа тестов

16 октября, 18:59 СК не будет расследовать обстоятельства смерти Тесака

16 октября, 18:48 Невзирая на неблагоприятные погодные условия, на полигон в Шиесе прибыла техника для рекультивации

16 октября, 18:28 Милонов приехал в Нагорный Карабах поддержать местных депутатов

16 октября, 18:22 Минздрав зафиксировал предельно допустимые цены на препараты от COVID-19

16 октября, 18:07 Муниципал: Депутаты МО "Васильевский" отклонили предложения о трансляции своих заседаний

16 октября, 17:59 На Апраксином дворе чиновники застигли врасплох продавцов без масок

16 октября, 17:59 Муж Ирины Славиной потребует передать материалы доследственной проверки в СК России

16 октября, 17:37 После визита главы Роспотребнадзора в Архангельской области повсеместно ввели масочный режим

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru