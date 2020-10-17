"От вируса никто не застрахован": Глава Хакасии подхватил COVID-19

Глава республики Хакасия, 32-летний Валентин Коновалов через социальные сети признался в том, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа.

"Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме. Буду информировать вас о своем самочувствии", - приводятся его слова на правительственной страничке "ВКонтакте".

С начала пандемии среди жителей республики зарегистрировали 5373 человека с положительным результатом теста.

Отметим, что с начала осени, когда заболеваемость COVID-19 заметно пошла вверх, среди глав регионов о своем инфицировании сообщали губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Омской области Александр Бурков, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Алтайского края Виктор Томенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Фото: Правительство Хакасии / ВКонтакте