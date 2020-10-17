Субботний протест: Остались самые стойкие

В Петербурге 17 октября у станции метро "Гостиный двор" прошла очередная акция солидарности. Выступают люди все так же в поддержку протестов в Хабаровске и Беларуси, а также за решение экологических проблем на Камчатке и по другим темам. Участников акции от силы набралось 20 человек, но они уверены, что продолжать выходить на протест необходимо.

Традиционная субботняя акция у Гостиного двора посвящена солидарности с протестами в Хабаровске, где люди требуют открытого и честного суда над экс-губернатором региона, и с жителями Беларуси, которые выступают против президента страны Александра Лукашенко. Также активисты регулярно поддерживают и другие проблемные вопросы. В этот раз они решили выступить за предотвращение экологической катастрофы на Камчатке. В начале октября стало известно о массовой гибели морских организмов у берегов полуострова, о неприятном ощущении после посещения воды сообщали и серферы.

В поддержку экологии участники акции 17 октября раздавали всем желающим наклейки с изображением краба, осьминога или нерпы. Надписи на наклейках гласили "Берегите природу, мать вашу!", "Плюешь на экологию?!" и "Океан - не свалка!". По другим же темам активисты вставали в пикеты.

Затронули и другие темы. В частности, муниципальный депутат МО "№15" Сергей Самусев вышел с плакатом за принятие в России мер по программе Vision zero. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что на дорогах страны гибнет очень много людей. Это проблему уже сейчас "по щелчку пальцев", как считает муниципал, можно решить, снизив разрешенную скорость в черте города до 30-50 км/ч и отменив нештрафной порог повышения скорости.

Неотъемлемым атрибутом субботних акций в Петербурге стали листы А4 с держателем, на которых изображен голубь и надпись "#Хабаровск" или "#Беларусь". Как только такой листок в руки взяла активистка Алена, к ней подошли сотрудники полиции и заявили, что лист - это наглядная агитация, что приравнивается к пикету. Раньше таких претензий сотрудники правоохранительных органов не предъявляли. Полицейские проверили документы у Алены и отошли. Затем то же самое они хотели проделать с пожилой женщиной, которая тоже взяла в руки листок с голубем. Женщина заявила, что сотрудники правоохранительных органов должны держать дистанцию в два метра, и, каждый раз, когда полицейские пытались к ней приблизиться, уходила от них. После поражения в этой "схватке" полицейские больше не подходили к активистам с листами на держателях.

Сначала число участников акции не превышало 10 человек, но постепенно подходили еще люди. Самое максимальное число активистов, единовременно собравшихся у Гостиного двора, составило 21 человек. По мнению пришедших на мероприятие, причина такого небольшого числа людей в плохой погоде - на улице холодно. Активистка Марина считает, что количество участников мероприятия не так важно. Декабристов тоже было немного, напомнила женщина. Еще один вариант, почему пришло мало людей - они "выдохлись", предположил в беседе ЗАКС.Ру активист Петр Ильин.

- Люди возможно не видят какой-то отдачи от подобного рода акций, поэтому не выходят, - считает Ильин.

Он отметил, что вопрос об эффективности подобных мероприятий для него сложный. Однако, сообщил Ильин, при регулярных акциях формируется единое сообщество и возникает "некая конвенция между полицией и протестующими" - задерживать людей перестали. Активист добавил, что намерен продолжить выходить на акции.

В этом его поддерживают и другие опрошенные ЗАКС.Ру участники протеста у Гостиного двора. По мнению активистки Марины, выходить необходимо, чтобы показывать другим людям - свою гражданскую позицию можно и нужно выражать. Активист Александр Хмелев заявил ЗАКС.Ру, что надо продолжать выходить на улицу, чтобы привлекать внимание к существующим проблемам.

- Когда люди выходят на улицу, они говорят о тех проблемах, которые есть в нашей стране, а следовательно они у нас есть. Если мы перестанем говорить о наших проблемах в стране, то все будут так и считать, что их нет, - считает активист.

При этом, Хмелев признал, что в России эффективность акций практически нулевая. Это, правда, не остановит его от посещения подобных мероприятий, заявил активист.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников