В России выявили еще 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 674

В России за последние сутки зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заболевших за все время эпидемии возросло до 1 399 334, из них 1 070 576 уже выздоровели. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 24 187 человек, из них 185 внесли в статистику за минувший день.

В Петербурге заразились еще 674 человека, чисило заболевших увеличилось до 51 906. 15 человек признаны умершими от инфекции за последний день, всего известно о 3 422 летальных исходов в городе. В Ленобласти заболели еще 102 человек, всего за время эпидемии заразились 9 848 жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 17 452 человек (+172), в Архангельской – до 16 877 (+218), в Коми – до 10 707 (+163). В Псковской области всего заболели 6 435 человек (+86), в Новгородской – 6 334 (+70), в Вологодской – 5 809 (+83). В Калининградской области в статистику внесены 5 652 заболевших (+78), в Карелии – 5 169 (+93), в НАО – 388 (+8).