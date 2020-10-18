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14:24

Полицейские жестко задержали пассажира без маски на "Беговой"

фото ЗакС политика Полицейские жестко задержали пассажира без маски на "Беговой"

Полицейские на станции метро "Беговая" жестко задержали пассажира без средств индивидуальной защиты, видео с моментом задержания опубликовал пользователь Instagram.

Инцидент произошел 17 октября. На видео видно, как семеро полицейских задерживают молодого человека, роняют его на пол, а один из них наносит удар ногой. Очевидец рассказал, что пассажир просил разрешение на проход без маски, объясняя, что он астматик, и маска ему противопоказана, а затем спросил сотрудников метрополитена, где он может купить средство защиты.

"Сотрудники метрополитена начали проявлять агрессию в его сторону, пытаясь вытолкать человека из метро. На возмущение " почему вы меня толкаете" сотрудники метрополитена прижали его к стене сказав: "вот, идут сотрудники полиции, теперь они будут с тобой разбираться"", - написал очевидец.

В полиции заявили, что молодой человек якобы не отреагировал на замечание и "спровоцировал конфликт", а также не отреагировал "на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия". Полицейские утверждают, что "были вынуждены применить к нему физическую силу". В отношении молодого человека составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Ранее в Смольном сообщали, что полицейские будут контролировать, используют ли пассажиры в метро и наземном транспорте средства индивидуальной защиты в свете эпидемии коронавируса. Уточнялось, что рейды будут носить разъяснительный, а не карательный характер.

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