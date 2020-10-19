Вологодские школьники ушли на каникулы до 5 ноября

Начиная с сегодняшнего дня, 19 октября, во всех вологодских школах досрочно завершились занятия - соответствующее решение был вынужденно принято региональным оперштабом по борьбе с распространением COVID-19.

"Это продиктовано необходимостью разобщить коллективы для снижения скорости распространения заболеваний", - уточнили в правительстве Вологодской области.

Глава региона Олег Кувшинников распорядился, чтобы каникулы продлились более двух недель.

Некоторые родители просили управленца перенести отдых на более поздний срок, однако Кувшинников счел, что следует руководствоваться решением оперштаба.

"Родители уже скорректировали свои планы, чтобы провести время с детьми. Учебные планы также скорректированы с учётом сокращения времени обучения. Проведена аттестация, выставлены оценки за четверть. Сейчас считаю главным прислушаться к рекомендациям врачей и экспертного сообщества и сокращать риски, связанные со здоровьем не только детей, но и старшего поколения", - поведал губернатор.

Напомним, в Вологодской области коронавирус был выявлен у почти 6 тысяч человек, излечились при этом более 4 тысячи граждан.