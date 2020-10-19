Фигуранта "московского дела" Подкопаева решили не выпускать по УДО

В Калужской области суд отклонил ходатайство защиты Ивана Подкопаева, осужденного на два года колонии за нападение на полицейского в ходе скандальных прошлогодних митингов в столице. Адвокат Александр Борков просил об условно-досрочном освобождении, пишет "ОВД-Инфо". По его мнению, отказ может быть связан с тем, что его подзащитный не сразу приступил к трудовой деятельности в колонии по прибытии. Однако, поначалу работы, как рассказал Борков, не было вовсе: Подкопаев ждал, когда ему найдется хоть какое-нибудь применение.

Отсидев более года, фигурант "московского дела" успел заработать благодарности от администрации колонии и отличиться примерным поведением. Но это не впечатлило суд, который решил, что узник так и не встал на путь исправления и сохранил склонность к нападению на людей в форме.

Прошлой осенью, вскоре после вынесения трехлетнего приговора Боркову за распыление перцового баллончика в лицо силовику, защите удалось добиться снижения срока на один год.