Офис Россетей в центре Петербурга продают с молотка за 340 млн рублей

На торги выставлен на продажу бывший офис НИЦ ЕЭС ("дочка" Россетей), находящийся на Вознесенском проспекте, известили в Российском аукционном доме (РАД). Начальная цена лота - 340,4 млн рублей.

Здание является копией дома Общества стеклянного производства Ритинга, который был разрушен в годы Великой Отечественной войны.

"Что не типично для Петербурга, данный объект не является памятником. А значит у инвестора больше развязаны руки в плане эксплуатации и приспособления здания. Дополнительным плюсом - инвестор может расширить полезную площадь здания, создав во внутреннем дворе атриум", - представила свою позицию Наталья Круглова, глава департамента продаж РАД.

В здании можно разместить любой коммерческий объект - его большим плюсом является локация: в непосредственной близости к нему находится станция метро "Садовая".

В лот входит пятиэтажное нежилое здание площадью 4,9 тысяч квадратных метров (из них арендопригодная – 4,3 тысяч м2), с земельным участком 1,6 тысяч м2.