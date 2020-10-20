Активиста Мумджи оштрафовали на 20 тысяч рублей за апрельский пикет "Стратегии-18"

Куйбышевский суд Петербурга оштрафовал активиста Асана Мумджи на 20 тысяч рублей за пикет в рамках акции солидарности с крымскими татарами "Стратегия-18", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Мумджи вменили нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация акции без подачи уведомления). По версии полицейских, 18 апреля он с еще тремя активистами вышел с пикетом на улицу Зодчего Росси в рамках "Стратегии-18" и находился от других участников на расстоянии менее метра.

Защитник Мумджи просил переквалифицировать действия активиста с части об организации акции на участие в акции и прекратить производство по делу в связи с отсутствием события правонарушения. Также защитник просил вынести частное постановление в адрес прокурора Центрального района, требуя проверить законность привлечения активиста к ответственности. Он считает представленные в материалах дела доказательства недопустимыми, поскольку они получены с нарушением закона.

"Стратегия-18" - бессрочная акция в Петербурге и Москве, в рамках которой активисты привлекают внимание к проблеме притеснения и преследования в Крыму представителей крымско-татарского народа.