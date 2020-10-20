В Белоруссии признали экстремистским и запретили Telegram-канал NEXTA-Live

Суд Центрального района Минска решил, что Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA должны быть признаны экстремистскими материалами и запрещены на территории Белоруссии, информирует БЕЛТА, ссылаясь на соответствующее заявление пресс-службы Верховного суда республики.

"Министерству информации Республики Беларусь необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера "Telegram" — "NEXTA-Live" (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) "NEXTA" в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте", - указано в решении судебной инстанции.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Напомним, NEXTA стал самым популярным Telegram-сообществом в Белоруссии сразу после начала протестов, последовавших за выборами главы государства, которые не хочет признавать значительная часть населения республики. Сейчас на канал подписаны почти 2 млн человек.

Основатель NEXTA Степан Светлов (Путило) находится в Польше, на родине и в России он объявлен в розыск.