Минюст возобновил деятельность партии "Гражданская инициатива"

Министерство юстиции возобновило деятельность партии "Гражданская инициатива", передает "Коммерсантъ" со ссылкой на лидера партии Андрея Нечаева.

По словам Нечаева, партия "наконец победила" после девяти месяцев споров с Минюстом. Он сообщил, что "Гражданская инициатива" выдвинет кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году, кого именно, станет известно позже.

Политик Дмитрий Гудков, один из основателей партии, заметил, что добиться отмены процесса ликвидации удалось лишь после того, как он вышел из нее. По его словам, главная "формальная претензия" была связана с ним лично.

"В марте я вышел из партии, в АП выждали полгода – точно вышел, не вернется, нет? – выдохнули и разрешили партии жить дальше", - написал Гудков в Facebook.

Партия была создана в 2018 году, Гудков стал ее председателем, но Минюст раз за разом отказывался ее регистрировать и переименовывать в "Партию перемен". В итоге Верховный суд приостановил приостановил деятельность партии в начале 2020 года по иску Минюста. Поводом для иска стало отсутствие у партии председателя при том, что ведомство отказывалось регистрировать таковым Гудкова, ссылаясь на недочеты в поданных документах.