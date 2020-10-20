Главу областного Выборгского района со второй попытки упразднили с должности

Совет депутатов Выборгского района Ленинградской области наконец принял отставку главы администрации Геннадия Орлова, рассмотрев его повторное заявление, говорится в сообщении пресс-службы городской управы.

На сей раз парламентарии учли, что Орлов не может исполнять свои прямые обязанности, пребывая под домашним арестом в рамках дела о крупном хищении.

Врио главы районной администрации стал заместитель управленца Николай Шишкин. Власти начали готовиться к проведению конкурса на замещение должности.

Напомним, о намерении уйти в отставку Орлов известил ещё 14 октября сразу после того, как разгорелся скандал о хищении 700 млн рублей из бюджета района. Тогда депутаты отказались санкционировать его увольнение.

17 октября в рамках расследования он был задержан после обыска. Сейчас он пребывает под домашним арестом.

"Орлов подозревается в том, что совместно с иными лицами, путем обмана сотрудников комитета финансов администрации МО "Выборгский район" ЛО, используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и иных работах, которые в действительности не выполнялись", - отмечали ранее в СК.

Кроме того, месяц назад уволили главу районного комитета финансов Александра Болучевского, проходящего по тому же делу. В настоящее время он находится под стражей.