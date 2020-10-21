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11:21

Чиновники Смольного займутся расчетами загрязнения атмосферного воздуха

фото ЗакС политика Чиновники Смольного займутся расчетами загрязнения атмосферного воздуха

К полномочиям правительства Петербурга добавится организация проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их актуализацию. Соответствующую поправку в городской Экологический кодекс Заксобрание приняло в первом чтении в среду, 21 октября.

Авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова. Щербакова отметила, что органом, уполномоченным проводить расчеты, будет комитет по природопользованию.

В поддержку законопроекта выступила депутат Надежда Тихонова из "Справедливой России". Она призвала коллег плотнее заняться вопросом загрязнения воздуха и принимать на эту тему не только инициативы, которые приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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