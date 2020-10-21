ЗакС принял поправку Беглова об увеличении предела госдолга

Законодательное собрание Петербурга 21 октября в рамках второго чтения закона о городском бюджете утвердило предложение губернатора Александра Беглова об увеличении максимального предела государственного долга.

Согласно новой редакции, объем госдолга Петербурга не сможет превышать 70% от доходной части регионального бюджета. В настоящее время допустимый законом потолок составляет 50%.

Долю объема расходов на обслуживание государственного долга предлагается ограничить 10% от общего объема расходной части бюджета. В действующей редакции закона она составляет 15%.

Принятие поправки понадобилось для развития города в условиях потенциально длительного восстановления экономики после спада в условиях коронавирусной пандемии, отметил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.

Беспартийный депутат Михаил Амосов возмутился поправкой. Он заявил, что ее содержание не соответствует тексту остального документа. Амосов отметил, что концепция увеличения пределов госдолга не была раскрыта в законопроекте, внесенном к первому чтению, который активно обсуждался в парламенте. Процедура принятия поправок, по его словам, не предусматривает больших дискуссий и выступлений депутатов.

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