Депутаты "Справедливой России" обратили внимание на нехватку в Петербурге лекарства для онкобольных

Лидер фракции "Справедливая Россия" в петербургском парламенте Алексей Ковалев 21 октября заявил на заседании Заксобрания о нехватке в городских медцентрах препарата этопозид. По словам депутата, это единственное средство от ряда раковых заболеваний.

- Он не имеет адекватных аналогов, производимых под другими названиями, - отметил Ковалев.

Эсер рассказал, что из Петербурга препарат пропал в августе после того, как была забракована очередная партия поставок этопозида из Москвы. Ковалев заявил, что фракция "Справедливая Россия" уже обратилась по этому поводу к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

- Непонятно, почему с соответствующими обращениями не выступило правительство Петербурга. Оно даже не обращалось за помощью к спонсором. Мы бы давно уже решили эту проблему даже на благотвторительной основе, - удивился Ковалев.

Ему возразил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. Он заверил, что городское правительство занимается озвученным вопросом и в ноябре ожидает поставку этопозида из-за зарубежа.

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