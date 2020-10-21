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12:56

Штат КСП Петербурга увеличится с начала 2021 года

фото ЗакС политика Штат КСП Петербурга увеличится с начала 2021 года

Законодательное собрание Петербурга 21 октября решило отложить до января 2021 года вступление в силу постановления об увеличение штатной численности Контрольно-счетной палаты города с со 115 до 135 человек.

Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок объяснил, что перенос понадобился, чтобы не выделять дополнительные бюджетные средства на содержание КСП в текущем году. 

Член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев заявил, что Контроль-счетная палата Петербурга должна распоряжаться более существенным бюджетом. 

- Общемировая и общеевропейская практика говорят о том, что бюджет контрольно-счетного органа должен составлять не менее 1% от расходной части бюджета. По этому показателю от общеевропейского [уровня] мы отделяемся в 33,5 раза, - заметил Васильев.

На внешний финансовый контроль, по его мнению, необходимо тратить в год порядка 7 млрд рублей, а не 209 млн, которые расходуются на КСП в Петербурге.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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