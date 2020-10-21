18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:42

Застройщик ЖК Meltzer Hall прокомментировал претензии Макарова

фото ЗакС политика Застройщик ЖК Meltzer Hall прокомментировал претензии Макарова

Генеральный директор группы компаний "Альфа Фаберже" Виталий Бахарев прокомментировал ЗАКС.Ру претензии спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Тот на состоявшемся 21 октября заседании ЗакСа в очередной раз раскритиковал проект жилого комплекса Meltzer Hall, который "Альфа Фаберже" планирует построить на набережной реки Карповки.

Бахарев заявил, что все работы производятся в полном соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и об охране объектов культурного наследия.

- Данный проект нами был приобретен у известного шведского девелопера Bonava, который реализовал не один прекрасный проект в Петербурге. К созданию всех своих ЖК они подходят с особенной скандинавской педантичностью. Перед покупкой мы с нашей юридической группой совместно с юридической и проектной группами банка "Дом.РФ" проводили Due diligence проекта. Никаких сомнений в законности проводимых строительных работ на объекте быть не может, - отметил застройщик.

Он также признался, что не знает происхождение рендеров, которые Макаров постоянно демонстрирует в качестве эскиза будущего жилого комплекса. 

- Окончательный вариант фасадов ЖК в настоящий момент дорабатывается нами совместно со "Студией 44" и лично Никитой Игоревичем Явейном, известнейшим архитектором. В ближайшее время обновленные фасады ЖК Meltzer Hall будут представлены общественности. Думаю, что это снимет все вопросы, - добавил Бахарев.

Гендиректор "Альфа Фаберже" подчеркнул, что готов к диалогу и с местными жителями, и с депутатским корпусом.

Напомним, Заксобрание утвердило второй за месяц запрос к губернатору Александру Беглову по поводу планов строительства ЖК Meltzer Hall. При этом Макаров достаточно резко высказался о самом проекте. Он, в частности, выразил опасение, что если допустить строительство этого объекта, его потом будут костерить потомки.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:27 Пригожин потребовал 5 млн рублей в суде от Максима Шевченко

19:55 Рухнувший под Вологдой вертолет достали из реки

19:31 Законопроект о повышенном НДФЛ для богатых прошел первое чтение в Госдуме

18:58 Архангельская область обогатилась несколькими новыми топонимами

18:51 Губернатор ХМАО Комарова вылечилась от коронавируса

18:29 РКН не нашел нарушений в показе по ТВ снимков дочери историка Дмитриева

18:25 Муниципал: Депутаты МО "Южно-Приморский" попросили Беглова отвести дорогу от Жемчужного пляжа

17:57 За год смертность среди "сердечников" в Петербурге выросла на 10%

17:55 Путин заявил об отсутствии планов вводить в России жесткие ограничения из-за коронавируса

17:42 Застройщик ЖК Meltzer Hall прокомментировал претензии Макарова

17:38 ЗакС без эскалации вооружения

17:30 Смольный потратит еще 34 млн рублей на новое оборудование для выявления коронавируса

17:26 Центр Вредена отменил закупку частей человеческих тел почти на 13 млн рублей

16:50 В Совфеде намерены четко определить термины "самоизоляция" и "социальная дистанция"

16:15 Еще один губернатор подхватил коронавирус: на карантин ушел глава Кузбасса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru