СК поручил разобраться с разрушением Александровских ворот Охтинских пороховых заводов

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин велел изучить ситуацию с затянувшейся реконструкцией и демонтажем памятника архитектуры Александровских ворот Охтинских пороховых заводов, извещает пресс-служба ведомства.

В комментарии СК указывается, что компания, арендующая постройку, приступила к реставрации объекта, не получив соответствующего разрешения, вследствие чего началось разрушение ворот.

"Вместо спасения арендатор, не согласовав какую-либо документацию и не получив разрешения на производство работ, начал реставрацию, чем практически разрушил объект", - указали в Следкоме.

Бастрыкин поручил петербургскому управлению СК разобраться в ситуации, провести проверку (если потребуется) и отчитаться федеральному представительству в Москве.

Напомним, ранее активисты уже привлекали внимание к проводимым на воротах работам, так как нынешний арендатор объекта, бизнесмен Игорь Водопьянов, решил их демонтировать.