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13:58

Европарламент наградил белорусских оппозиционеров премией имени Сахарова

фото ЗакС политика Европарламент наградил белорусских оппозиционеров премией имени Сахарова

Глава Европейского парламента Давид Сассоли объявил в своем микроблоге о том, что в 2020 году учрежденная его законодательным органом премия имени академика Сахарова "За свободу мысли" достается главным лицам белорусской оппозиции, мирно противостоящей режиму Александру Лукашенко.

"На их стороне то, что невозможно победить грубой силой: правда. Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне", - гласит его твит.

Премию разделят между собой Сергей и Светлана Тихановские, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Степан Путило и еще несколько человек из координационного совета оппозиции. Характерно, что все они либо эмигрировали, либо находятся в местах лишения свободы.

Политический кризис в Белоруссии, обусловленный непризнанием результатов президентских выборов значительной частью общества, длится с начала августа. Тысячи демонстрантов, протестующие на улицах в ежедневном режиме, требуют ухода Лукашенко от власти. В ответ государство развернуло массовые репрессии, сопровождаемые насилием на улицах и в изоляторах. Пока Европейский союз осуждает режим Лукашенко и ужесточает санкции против него, Россия поддерживает "младшего брата" деньгами и силовиками.

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