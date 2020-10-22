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14:49

"Разговор есть": Дмитрия Гудкова вызвали в центр "Э" на опрос про "публикации в интернете"

фото ЗакС политика "Разговор есть": Дмитрия Гудкова вызвали в центр "Э" на опрос про "публикации в интернете"

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков вновь попал в поле зрения правоохранителей - на сей раз его желают видеть на опросе в столичном отделении центра по противодействию экстремизму, рассказал он сам у себя в Telegram-канале.

Повестку с требованием Гудкову положили в почтовый ящик. Увидев её, он решил позвонить "адресату" и поинтересоваться, зачем он "эшникам" понадобился.

Беседа состоялась следующая:

– Чего хотел-то, товарищ майор? - спросил Гудков.

– Разговор есть, про публикации в интернете, - ответили ему на другом конце.

– Это какие?

– Не скажу.

– Извините, времени нет.

При этом, добавил Гудков, общаясь с "МБХ медиа", накануне вечером к нему домой также приходили представители правопорядка - правда, очной встречи между ними не состоялось.

"Вчера приходили прям домой, но просто меня не было. Причем, самое интересное, что каким-то образом прошли мимо домофона - не через домофон позвонили, а уже на этаже", - поделился политик.

Интерес полиции к своей персоне Гудков связывает с грядущими выборами в Государственную думу, в которых он собрался участвовать. Самостоятельно в центр "Э" он идти не намерен.

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