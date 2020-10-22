Горсуд отложил апелляции на аресты депутата Коваля и его экс-помощника

Городской суд Петербурга вечером 22 октября перенес на 28 октября обжалование ареста депутата Законодательного собрания от "Единой России" Романа Коваля, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Парламентарий участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из следственного изолятора "Кресты".

Об отложении ходатайствовали Коваль и его адвокат Татьяна Журавлева. Они попросили перенести заседание, поскольку в нем из-за болезни не смог принять участие второй защитник депутата Алексей Егоров.

Следователь и прокурор заявили суду, что рассмотреть апелляцию можно и в отсутствие второго адвоката. Они обратили внимание на то, что апелляционная жалоба была подписана только одним защитником.

- Это не играет никакой роли. У нас позиция согласована, - заметила Журавлева.

Позже в Горсуде началось обжалование ареста бывшего помощника Коваля Андрея Гришина. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). Заседание было отложено по той же причине: один из двух адвокатов Гришина, Сергей Сомов не смог явиться в суд, сообщив о болезни. Обжалование перенесли на 30 октября.

Напомним, оперативные сотрудники ФСБ задержали Коваля 30 июля в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, единоросс содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью внесения так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга на 2018 год. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова, который, как считает следствие, делился с депутатом откатами.

В материалах дела есть протокол допроса Лихолетова, судя по содержанию которого, парламентарий мог получить от бизнесмена 16,911 млн рублей, в том числе автомобилем Audi Q7. Деньги предприниматель якобы передавал через Гришина, которого также отправили в СИЗО. Гришина задержали во время получения 2 млн рублей от Лихолетова. Позже бывший помощник депутата заявил в суде, что эти деньги были долгом, который ему возвращал бизнесмен.

На сентябрьском заседании по продлению ареста парламентария следователь Светлана Милохова представила суду расшифровки прослушки нескольких разговоров между Ковалем, Гришиным и Лихолетовым. Они были сделаны 6 сентября, 23 декабря 2019 года и 21 января 2020 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий. В них упоминаются суммы денег, марки автомобилей Audi и Mercedes, а также поликлиники и роддома. Депутат и его бывший помощник арестованы до 28 декабря включительно.

Сергей Еремеев