Вишневский упрекнул комитет по законодательству в "заимствовании" своей инициативы

Депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что возглавляемый единороссом Денисом Четырбоком парламентский комитет по законодательству внес от своего лица инициативу на предложенную им тему.

Речь идет о проекте федерального закона, который запрещает выдавать одному помещению лицензии на торговлю алкоголем и как магазину и как бару. Комитет одобрил этот документ на заседании 23 октября. По словам Четырбока, подготовить инициативу решили по итогу деятельности рабочей группы по закону о "наливайках".

Вишневский напомнил, что соответствующее предложение в рабочую группу он внес еще 30 июля, а позже оформил в виде собственного законопроекта.

- Я отношусь к этому с иронией. Не могут сами придумать - пусть пользуются моими идеями. У меня их еще много, - заявил "яблочник".

Напомним, подобные претензии в Заксобрании звучат не в первый раз. Около года назад справедливоросс Александр Егоров заподозрил единороссов в "заимствовании" собственной поправки. Он предлагал сделать бесплатным проезд для ветеранов 22 июня и 8 сентября. Представители "Единой России" сначала отклонили его предложение, а через несколько недель выступили с точно таким же.

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