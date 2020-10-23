Сафронову отказали в общении с матерью, так как он может "завербовать" её или связаться с иноразведкой

Ведущий дело экс-журналиста Ивана Сафронова следователь запретил ему общаться по телефону с матерью под предлогом, что он может использовать её или беседу для "выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы", поведал в беседе с "МБХ медиа" адвокат Иван Павлов.

Согласно постановлению СК, мама Сафронова проходит свидетелем по уголовному делу сына, поэтому их разговор может быть якобы использован "для скрытного обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ, и для противодействия следствию".

"Речь здесь идет о плоскости моральной и этической. Поскольку законом урегулировано не все. Следователь у нас самостоятельная фигура, наделенная особым правовым статусом. Он поступил так, поскольку мог так поступить. То, как он это объясняет - оно говорит о том, что у человека в голове. Какие у него идеалы. Как его воспитывали. И здесь дело в том, какое окружение у него есть и как оно на него повлияло", - пояснил защитник.

В то же время обозначенное постановление следователя можно обжаловать, поэтому адвокаты намерены обдумать вопрос, добавил Павлов.

"Были попытки попросить звонки к родственникам, но тоже был отказ. Письменно мы не обращались, только сейчас обратились, и вот получили мотивированный письменный отказ. Заинтересовал здесь не столько отказ, сколько мотивы", - заключил юрист.

Сафронова, напомним, отправили под арест, обвинив его в государственной измене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает свое преследование связанным с журналистской деятельностью. Ранее следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена источников.