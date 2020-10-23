Столичную активистку оштрафовали за 150 тысяч рублей за пикет: к делу прикреплено фото другой женщины

Мещанский райсуд Москвы решил оштрафовать на 150 тысяч рублей поддерживавшую фигурантов дела "Нового величия" пикетчицу Евгению Кокорину, признав её виновной в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), делится "ОВД-Инфо". При этом, к материалам разбирательства прикреплена фото другой активистки, которая также участвовала в мероприятии, однако, по уверению полиции, это и есть Кокорина.

Адвокат девушки Сергей Тельнов утверждает, что суд не имел права привлекать его подзащитную за повторное нарушение данной статьи. По его словам, Кокорину действительно уже штрафовали за её "протестную" активность 6 июля 2019 года, однако, подчеркнул он, "повторность" появляется только в том случае, если второе правонарушение произошло в течение года после первого.

"Сама акция была 16 июля. Соответственно, часть восьмая выглядит довольно абсурдно", - констатирует Тельнов.

Поддержать пикетами фигурантов дела "Нового величия" жители Москвы вышли 16 июля текущего года к зданию ФСБ на Лубянке. Как только человек выходил с плакатом - его тут же уводили в автозак. Как итог - свыше 18 граждан оказались в отделе полиции, на всех составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и только Кокориной досталась восьмая часть той же статьи.