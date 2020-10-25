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16:20

В Минске проходит митинг в последний день действия "ультиматума от Тихановской"

фото ЗакС политика В Минске проходит митинг в последний день действия "ультиматума от Тихановской"

Десятки тысяч протестующих в Минске провели шествие, в очередной раз требуя отставки презмдента Александра Лукашенко и прекращения политических репрессий в стране. Особенностью именно этой акции стало то, что хронологически она завершает целый этап протестов: согласно последнему воззванию главного оппонента Лукашенко, Светланы Тихановской, которая находится в изгнании, до 25 октября включительно он должен уйти в отставку и прекратить насилие на улицах и в местах лишения свободы. С утра город наводнила военная техника, что не заставило демонстрантов свернуть с привычного маршрута, традиционно пролегающего вдоль стелы Победителей.

В начале августа Лукашенко в шестой раз подряд объвили президентом с сокрушительным результатом на выборах. Процедура и результаты выборов возмутили общество, которое стало выходить на улицы в ежедневном режиме и подвергаться насилию. В ходе манифестаций погибли несколько человек, а основные политики-конкуренты Лукашенко либо выдворены из страны, либо посажены в тюрьму.

Отметим, что сегодня, 25 октября, истекает последний день, когда, согласно ультиматуму Тихановской, Лукашенко может добровольно сложить полномочия с минимальными для себя потерями. В противном случае женщина пригрозила ему массовыми бессрочными забастовками, перекрытием дорог и как следствие - коллапсом экономики.

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