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12:59

В Кремле следят за начавшимися забастовками белорусских предприятий

фото ЗакС политика В Кремле следят за начавшимися забастовками белорусских предприятий

Информация о том, что по призыву белорусского оппозиционера Светланы Тихановской в стране забастовали несколько крупных предприятий, дошла до российского руководства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле за этим процессом следят, поскольку считают в сильнейшей степени взаимозависимыми экономики обеих стран.

"Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим. <...> Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Белоруссии", - приводит слова Пескова сайт "Эха Москвы".

При этом официальная позиция России остается прежней: Кремль заявляет о своем невмешательстве во внутриполитическую белорусскую ситуацию и ждет того же от остальных государств.

По данным "МБХ Медиа", в начавшейся 26 октября общенациональной забастовке участвуют "ГродноАзот", Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, "Атлант", студенты БГУ и БГМУ, Минский электротехнический завод, БГАИ, "Интеграл" и РНПЦ "Кардиология".

Напомним, что накануне, 25 октября истек срок ультиматума находящейся в изгнании Тихановской, которая считает себя настоящим президентом Белоруссии. Она требовала ухода со своего поста Александра Лукашенко и прекращения насилия на улицах и в местах лишения свободы. Однако, Лукашенко никуда не ушел, а на вчерашнем митинге силовики бросали в людей светошумовые гранаты, использовали резиновые пули и задержали всего свыше двухсот демонстрантов.

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