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13:28

Дрон помог ГАТИ вычислить нарушителей в Угольной гавани

фото ЗакС политика Дрон помог ГАТИ вычислить нарушителей в Угольной гавани

Используя квадрокоптер, работники Государственной административно-технической инспекции провели фотосъёмку Угольной гавани, поделились в сообществе ГАТИ "ВКонтакте".

Летая над территорией золоотвала, специалисты ведомства заметили, что там ведутся несанкционированные работы по складированию грунта, используемого для планировки местности.

По факту обнаружения нелегитимной деятельности заказчика работ ООО "Синий" и производителя работ ООО "Полигон" ГАТИ возбудила дела об административных правонарушениях.

Теперь каждую компанию должны привлечь к ответственности, назначив штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей.

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