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Муниципал

15:14

В ЗакСе предложили доверить муниципалам борьбу с борщевиком

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили доверить муниципалам борьбу с борщевиком

Полномочия органов местного самоуправления Петербурга могут дополнить новым пунктом. Предложено разрешить муниципалам бороться с распространением борщевика Сосновского.

Соответствующий законопроект в Законодательное собрание внесла депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова. Ранее Тихонова была одним из авторов инициативы, которая относит уничтожение этого сорного растения к числу обязанности администрации Петербурга. ЗакС принял этот закон в конце 2019 года.

- Те изменения в правилах благоустройства не касались внутриквартальных территорий, - сообщила ЗАКС.ру автор законопроекта. - Поэтому мы даем муниципалитетам такие полномочия, чтобы не только в ЗНОПах боролись с борщевиком, чтобы и муниципалы могли это делать.

Тихонова добавила, что если комитет по благоустройству займется уничтожением борщевика на внутридворовых территориях, это может быть расценено как нецелевое расходование средств. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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