Тихонова попросит выделить средства на благоустройство набережных в Приморском районе

Депутат Законодательного собрания от "Справедливой России" Надежда Тихонова намерена подготовить поправку к бюджету Петербурга на 2021 год о выделении средств для разработки проектно-сметной документации благоустройства прибрежной территории Орловского и Шуваловского карьеров.

Об этом было решено 27 октября в ходе заседания возглавляемой ею профильной комиссии по экологической защите населения. Тихонова сообщила ЗАКС.Ру, что речь идет о 1,5 млн рублей - эту сумму, по ее словам, в ходе заседания озвучила представительница администрации Приморского района.

- И район, и комитет по природопользованию понимают, что в перспективе это должна быть благоустроенная территория для жителей Приморского района. Пока разработка проекта благоустройства стоит в плане на 2023 год. Мы постараемся приблизить эти сроки, - отметила Тихонова.

Напомним, депутаты озвучат свои поправки к проекту бюджета на 2021 год во втором чтении, 18 ноября. Принять за основу документ Законодательное собрание планирует в среду, 28 октября. О том, как главный финансовый документ города обсуждали на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа, читайта в материале ЗАКС.Ру.

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