18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:53

ЕСПЧ коммуницировал жалобы россиян, оштрафованных по статье о неуважении к власти

фото ЗакС политика ЕСПЧ коммуницировал жалобы россиян, оштрафованных по статье о неуважении к власти

Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб россиян, которых привлекли к административной ответственности по статье о неуважении к власти в интернете, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Все 19 жалоб от 17 заявителей объединены в одно производство. Среди заявителей – политолог Федор Крашенинников, первый оштрафованный по статье Юрий Картыжев, а также главный редактор Koza.Press Ирина Славина, которая покончила с собой в начале октября. Все заявители жалуются на нарушение права на свободу выражения мнения, некоторые – на нарушение прав на справедливый суд и на личную неприкосновенность.

ЕСПЧ задал российским властям несколько вопросов. В том числе - соответствует ли духу Конвенции повышенная защита глава государства и госучреждений посредством введения специального закона о неуважении к власти, были ли наложенные штрафы соразмерны тяжести правонарушения. Суд предложил сторонам до 18 января 2021 года обсудить условия мирового соглашения, если этого не произойдет, у российского правительства будет 12 недель для подготовки возражений.

Закон об оскорблении власти в интернете действует с 2019 года, он предусматривает штрафы от 30 до 300 тысяч рублей и арест до 15 суток. За это время суды рассмотрели уже более 200 подобных дел.

Президент Владимир Путин заявлял, что эта статья не распространяется на критику власти, но запрещает поругание символов государства – флага, герба и гимна. На самом деле суды в разных городах регулярно штрафуют тех, кто оставляет в соцсетях нелестные отзывы о власти: по данным "Агоры", 80% ставших поводом для дела постов - о Путине. В Ейске в сентябре оштрафовали на 30 тысяч рублей мужчину, упрекнувшего президента в заморозке накопительной части пенсии. В Уфе активиста обязали выплатить столько же за уничижительные слова о Путине, главе Башкирии и поправках в Конституцию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 октября, 16:35 Жительницу Барнаула оштрафовали за ролик с критикой Путина в TikTok

15 сентября, 17:33 В Уфе активиста оштрафовали за нелестные отзывы о Путине и главе Башкирии

8 сентября, 15:25 Многодетного отца из Ейска оштрафовали за фразу про Путина и "украденную пенсию"

27 августа, 14:27 ВС РФ прекратил дело жительницы Котласа, оштрафованной за "неуважение к власти"

11 августа, 11:26 Ростовскую активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей за сравнение полицейских с испражнениями

23 июля, 16:10 Политолога Крашенинникова арестовали на неделю за критику судей в Telegram

23 июля, 11:42 На политолога Крашенинникова составили протокол о повторном неуважении к власти

23 июля, 10:09 Политолога Крашенинникова задержали на выходе из дома в Екатеринбурге

20 июля, 19:42 С Бегловым заговорили по-мужски

16 июля, 13:36 Кузбассовца оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительно характеризующие Путина комментарии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 За первый день ужесточенного "антивирусного" режима наказали 21 предприятие за пренебрежение правилами

20:21 Арестованного экс-главу областного Выборгского района исключили из "Единой России"

19:53 У телеканала "Санкт-Петербург" сменился гендиректор: и.о. главы назначен Сергей Сыров

19:27 "Предложение правильное": Пиотровский просит Путина "реанимировать" Росохранкультуру

18:56 Смольный намерен продвинуть туристическую привлекательность Петербурга на мировом рынке

18:48 Горсуд отменил решение КГИОП не считать бывшую медсанчасть на Одоевского памятником культуры

18:45 Дополнительное образование в Петербурге не будет уходить на карантин

18:36 Шнуров о выборах в Госдуму: Лень мне, не хочу

18:35 Арбитраж Московского округа признал законным взыскание 88 млн рублей с ФБК в пользу Пригожина

18:30 Петербургские коммунисты подали заявку на проведение митинга 7 ноября

18:13 Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

17:55 Беглов пообещал решить проблемы дольщиков к 2023 году

17:50 Суд в Гааге снял арест с брендов водки "Столичная" и "Московская"

17:26 Вице-губернатор Линченко вновь посетил стройку нового больничного корпуса на Народной улице

17:19 Суд оставил Валерия Израйлита под домашним арестом до февраля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru