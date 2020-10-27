Суд оставил Валерия Израйлита под домашним арестом до февраля

Смольнинский суд Петербурга продлил срок домашнего ареста совладельцу ОАО "Компания Усть-Луга" Валерию Израйлиту до 2 февраля 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Отдельно представители судов сообщили, что "ни слова про заключение под стражу" бизнесмена не прозвучало. Защита просила отпустить Израйлита под залог в 10 млн рублей или подписку о невыезде.

Израйлита подозревают в поставке некачественных труб для строительства одноименного порта в Ленобласти и выводе денег за границу. Его перевели под домашний арест в марте. Бизнесмену предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов и отмывание денег.

В 2019 году выяснилось, что поводом для возбуждения дела стала декларация об амнистии капитала, которую ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

При этом с 2015 года действует закон об амнистии капитала, согласно которому бизнесмены при добровольной декларации зарубежного капитала освобождаются от ответственности по ряду статей УК. В том числе – по статьям об уклонении от репатриации денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества организации.