Депутаты ЗакСа попросили Беглова вмешаться в ситуацию с ВНИИБ

Законодательное собрание Петербурга 28 октября утвердило запрос депутатов Бориса Вишневского ("Яблоко") и Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия") на имя губернатора Петербурга Александра Беглова.

Парламентарии спросили у главы города, готов ли он принять меры для перевода здания бывшего НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в собственность города и его использования в качестве соцобъекта. Также депутаты просят включить дом в реестр объектов культурного наследия. Ранее это отказался делать комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

- Мы должны отстаивать это здание. Не позволить его снести, - обратился Вишневский к депутатам.

Он добавил, что жители Выборгского района Петербурга планируют обратиться в суд с требованием включить здание в реестр объектов культурного наследия.

На месте здания ВНИИБ планируется возвести 11-этажный жилой комплекс. ООО "Институт бумажной промышленности" получило разрешение на строительств в апреле 2019 года, но работы пока не начались. Против сноса здания 1955 года постройки протестуют градозащитники и местные жители. Они заявляют как об архитектурных особенностях здания, так и о том, что внутри него действует несколько соцучреждений, в том числе школа танца.

Сергей Еремеев

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