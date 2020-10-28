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10:41

В ЗакСе не захотели прописывать "переход к циклической экономике" как одну из целей развития Петербурга

фото ЗакС политика В ЗакСе не захотели прописывать "переход к циклической экономике" как одну из целей развития Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 28 октября приняло во втором чтении поправки в "Стратегию 2035". В этом документе прописаны пути социально-экономического развития региона до 2035 года. 

Несколько предложений депутатов "Справедливой России" Надежды Тихоновой и Алексея Ковалева были отклонены парламентским большинством. В частности, представители "Единой России" не захотели добавлять в цели городской политики переход к циклической экономике, то есть экономике, основанной на возобновляемых ресурсах. 

Среди поправок Ковалева было предложение прописать в "Стратегии 2035" развитие маршрутов наземного общественного транспорта, связывающих два или более района, как одну из задач для транспортного комплекса. Каждое из предложений справедливороссов поддержали не более 10 депутатов. Остальные члены парламента предпочли вообще не голосовать. 

Напомним, "Стратегия 2035" была принята в 2018 году. Она пришла на смену "Стратегии 2030", с которой Георгий Полтавченко шел на губернаторские выборы в 2016 году. Оба документа неоднократно критиковали в городском парламенте.

Сергей Еремеев


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