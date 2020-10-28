Проект бюджета Петербурга прошел первое чтение

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о региональном бюджете на 2021 год. Документ представил депутатам вице-губернатор Эдуард Батанов.

- Проект бюджета формировался в беспрецедентно сложных условиях, - заявил Батанов.

По его словам, прежние кризисы негативно влияли только на доходы города, а этот заставил также увеличить расходы. Вице-губернатор напомнил, что на борьбу с коронавирусом в 2020 году было направлено 49 млрд рублей. Доходная часть нового бюджета запланирована на уровне 623,5 млрд рублей, расходная - 710,7 млрд. Дефицит, таким образом, составит порядка 87,2 млрд. Это 14,6% от объёма собственных доходов.

122 млрд планируется направить на здравоохранение. Это на 5 млрд больше, чем в 2020 году. На адресную инвестиционную программу выделено 85,9 млрд рублей, из которых 3,9 млрд - из федеральной казны. В течение трех лет, с 2021 по 2023 год, по АИП планируется открыть 20 школ и 27 детских садов. На строительство метро в 2021 году выделено 7,4 млрд рублей. Батанов отметил, что губернатор Александр Беглов поручил увеличить эту сумму ко второму чтению.

Депутаты получили возможность задать докладчику по одному вопросу от фракции. В частности, представитель ЛДПР Павел Иткин поинтересовался, как в 2021 году изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Батанов заявил, что тарифы будут определены к 20 декабря. При этом он отметил, что по разовому проездному билету в Петербурге ездит не более 15%, а в некоторых видах транспорта 10% пассажиров.

От "Яблока" вопрос задавал беспартийный Михаил Амосов. Он спросил, не предусматривают ли договора государственно-частного партнёрства отказ или отсрочку крупных инвестиционных проектов за счёт казны в случае форс-мажора. Амосов, в частности, привёл пример частного трамвая "Чижик".

- "Чижик" возит людей. Это часть транспортного обслуживания нашего города, - ответил ему Батанов.

Тему продолжил лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Он назвал "безумием" выделение из бюджета 5 млрд рублей на строительство новой ледовой арены для хоккейного клуба СКА Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. Её планируется возвести на месте снесенного СКК "Петербургский".

Коммунистка Ольга Ходунова раскритиковала проект бюджета за сокращение финансирования нескольких социальных программ по сравнению с докризисным 2019 годом. В частности, она назвала недостаточным финансирование программ "Молодежи - доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир".

Алексей Ковалев из "Справедливой России" высказался за увеличение софинансированием Смольным Фонда капитального ремонта. По мнению эсеры, 40% фонда должны формироваться из казны.

Представительница Партии Роста Оксана Дмитриева назвала адекватной оценку социально-экономического развития, данную Смольным. Она отметила, что необходимо принять максимум усилий, чтобы привлечь больше средств из федеральной казны. Также, по мнению Дмитриевой, внутри городского бюджета можно перераспределить порядка 24 млрд рублей, в том числе из числа расходов на информатизацию и связь, содержания ГУП "Продовольственный фонд" и запланированных трат на туризм.

Спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров заявил, что городской бюджет подготовили исходя из приоритетов петербуржцев и существующих реалий.

- Никогда бюджетный процесс не пойдёт как по нотам, но в любом оркестре нужен дирижёр. Этот дирижёр находится не в этом зале, это не члены правительства, а простые петербуржцы, - подчеркнул Макаров.

При этом за то, чтобы принять документ, в поименном режиме проголосовали только 11 депутатов. Большинство единороссов эту идею не поддержали. "За" принятие бюджета выступили 39 депутатов, двое воздержались, шесть членов парламента проголосовали "против". Второе бюджетное чтение запланировано на 18 ноября.

Сергей Еремеев

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