18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:10

В Смольном сообщили, когда Эргашев выступит перед депутатами ЗакСа

фото ЗакС политика В Смольном сообщили, когда Эргашев выступит перед депутатами ЗакСа

Губернатор Петербурга не возражает против того, чтобы его заместитель по социальным и медицинским вопросам Олег Эргашев отчитался перед депутатами Заксобрания о своей работе. Об этом на заседании ЗакСа 28 октября сообщил представитель Смольного в городском парламенте Юрий Шестериков, отвечая на вопрос депутата Максима Резника.

Шестериков добавил, что выступление члена городского правительства будет целесообразно после того, как ЗакС окончательно примет бюджет региона на 2021 год. 

Напомним, оппозиционные депутаты пытаются добиться визита Эргашев в Мариинский Дворец с начала первой волны коронавируса. Выступление вице-губернатор даже включили в повестку заседания 20 апреля. Однако замглавы не явился в парламент, сославшись на занятость.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:15 Резник: Бюджет не народный, он преступный

14:28 Петербургские депутаты прописали в Уставе города положение о "цифровых инновациях"

14:08 ЗакС утвердил проект бюджета территориального фонда ОМС

13:06 Петербургская КПРФ предприняла вторую попытку согласовать шествие 7 ноября

10:41 В ЗакСе не захотели прописывать "переход к циклической экономике" как одну из целей развития Петербурга

10:18 Четырбок обратился к Беглову по вопросу замены счетчиков

10:15 Депутаты ЗакСа попросили Беглова вмешаться в ситуацию с ВНИИБ

27 октября, 15:40 Тихонова попросит выделить средства на благоустройство набережных в Приморском районе

27 октября, 15:14 В ЗакСе предложили доверить муниципалам борьбу с борщевиком

27 октября, 12:58 Вишневский внес законопроект, разрешающий митинговать у  образовательных и культурных учреждений


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:52 Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в найме киллера

17:41 Эсеры проголосуют против бюджета, если пенсии работающим пенсионерам не проиндексируют

17:26 Экс-главу Ростехнадзора по СЗФО отпустили под подписку о невыезде

17:05 Активисты заявили об обнаружении улик, оставленных поджигателями дома Челищева

16:41 "Медуза": Минздрав требует согласования всех публичных высказываний врачей о COVID-19

16:12 Профессор Соловей объявил о создании движения "Перемен"

15:50 Экоактивисты обнаружили забивший "гейзер" из сточных вод рядом с мусорным заводом

15:48 Осужденный по делу о контрабанде оружия "другоросс" Аверин вышел на свободу

15:27 Минюст предложил штрафовать за нерадивое обращение с животными

15:20 Депутаты выбрали нового главу Архангельска

15:15 Резник: Бюджет не народный, он преступный

14:58 Правительство решило выдавать бесплатные лекарства лечащимся от коронавируса на дому

14:35 Генпрокуратура не нашла чистой воды ни в одном водоеме Урала

14:28 Петербургские депутаты прописали в Уставе города положение о "цифровых инновациях"

14:10 В Смольном сообщили, когда Эргашев выступит перед депутатами ЗакСа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru