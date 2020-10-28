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15:27

Минюст предложил штрафовать за нерадивое обращение с животными

фото ЗакС политика Минюст предложил штрафовать за нерадивое обращение с животными

Министерство юстиции предлагает ввести в России штрафы за безответственное и жестокое обращение с животными, законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает дополнить новыми статьями Кодекса об административных правонарушениях. Так, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе домашних, предлагается наказывать граждан на 3 – 5 тысяч рублей, должностных лиц – на 5 – 15 тысяч рублей, юрлиц – на 15 – 30 тысяч рублей. Жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния может в будущем обернуться штрафами в 5 – 15 тысяч рублей для граждан, в 15 – 30 тысяч рублей для должностных лиц и в 50 – 100 тысяч – для юрлиц.

Отдельно прописана ответственность за содержание и использование животных из перечня запрещенных к содержанию: штрафы за это могут составить от 5 до 150 тысяч рублей. Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях повлечет в случае принятия закона штрафы в 3 – 100 тысяч рублей.

Также наказывать начнут за нарушения в содержании и использовании животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии. За подобное правонарушение штрафы составят от 30 до 200 тысяч рублей.

В декабре 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. В России запрещены бои с участием животных, содержание питомцев в барах и ресторанах, размещение зверей в контактных зоопарках. Старого либо больного питомца владелец обязан содержать до наступления естественной смерти, либо сдавать его в приют.

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