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14:50

Ходунова возмутилась двойными стандартами: Пикеты у консульства Беларуси разрешают, а 7 ноября нет

фото ЗакС политика Ходунова возмутилась двойными стандартами: Пикеты у консульства Беларуси разрешают, а 7 ноября нет

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Ольга Ходунова на заседании парламентского комитета по законодательству 29 октября возмутилась "двойными стандартами" Смольного. 

Во время обсуждения возможных поправок в закон о митингах она заявила, что в последние три года коммунистам не удается согласовать шествие или демонстрацию. Коронавирусные ограничения свели на нет возможность согласовать и митинги, добавила Ходунова. 

- Обратите внимание, что происходит у консульства Беларуси, - добавила коммунистка. - Проходят пикетирования, которые собирают более 100 человек, и власти не реагируют на это. 

По наблюдениям Ходуновой, иногда эти пикеты перерастают в демонстрации и шествия. Ей возразила депутат от "Единой России" Любовь Егорова:

- Я живу в доме напротив. Там максимум собирается от одного до десяти человек. 

- А вы вчера там были? - возразила Ходунова. 

Егорову поддержал председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Он сказал, что тоже часто проходит мимо и не видел больших скоплений людей. 

Протестные акции у белорусского представительства в Петербурге проходят ежедневно со дня президентских выборов и начала протестов в соседней республике. В акциях участвуют преимущественно белорусы, проживающие в Петербурге. 

Напомним, КПРФ и несколько других левых организаций пытаются согласовать акции в честь годовщины Октябрьской революции. Компартия уже получила отказ от администрации Петроградского района и подала новую заявку в комитет по вопросам законности.

Сергей Еремеев


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