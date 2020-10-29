Социальные учреждения Псковской области закрыли на карантин

Администрация Псковской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 объявила в своем Telegram-канале о закрытии на карантин всех социальных учреждений, в которых проживает более 50 человек. Имеются в виду, прежде всего, различного типа интернаты.

Ранее к этой мере уже прибегали, поскольку в регионе случилось как минимум две вспышки пандемии в соцучреждениях ввиду несоблюдения эпидемиологических норм. Летом массово заразились обитатели Моринского психоневрологического интерната, а в середине октября - постояльцы Плюсского психоневрологического интерната.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирус причинил вред здоровью почти 7,7 тысячам граждан и унес жизни 70 граждан.