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11:16

Петербуржец подал иск к Смольному из-за запрета провоза патронов в метро

фото ЗакС политика Петербуржец подал иск к Смольному из-за запрета провоза патронов в метро

Городской суд Петербурга 9 ноября рассмотрит иск адвоката Сергея Бобровского к региональному правительству. Юрист требует отменить новые правила пользования городским метрополитеном. 

Принятые 29 сентября правила, в частности, запрещают провозить в подземке оружие и патроны, в том числе при наличии разрешения.

- Я занимаюсь спортивной стрельбой, - объяснил ЗАКС.Ру Бобровский. - Скидка на необходимые мне патроны есть не во всех магазинах, а в одном конкретном, на Петроградской стороне. Я живу на севере и возникает проблема, потому что теперь в метро эти патроны мне провозить нельзя. 

Бобровский подал исковое заявление 9 октября, а 28 октября с аналогичным иском выступил еще один петербуржец Всеволод Костенко. Однако второе заявление Горсуд оставил без движения.

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